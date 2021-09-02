За прошедшие сутки зарегистрировано 4880 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан — 315,
- в городе Алматы — 1264,
- в городе Шымкент — 180,
- в Акмолинской области — 246,
- в Актюбинской области — 302,
- в Алматинской области — 282,
- в Атырауской области — 198,
- в ВКО — 201,
- в Жамбылской области — 99,
- в ЗКО — 140,
- в Карагандинской области — 648,
- в Костанайской области — 237,
- в Кызылординской области — 133,
- в Мангистауской области — 239,
- в Павлодарской области — 265,
- в СКО — 75,
- в Туркестанской области — 56.
Всего в стране подтвержден 798 671 случай.