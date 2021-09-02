коронавирус

За прошедшие сутки зарегистрировано 4880 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан — 315,
  • в городе Алматы — 1264,
  • в городе Шымкент — 180,
  • в Акмолинской области — 246,
  • в Актюбинской области — 302,
  • в Алматинской области — 282,
  • в Атырауской области — 198,
  • в ВКО — 201,
  • в Жамбылской области — 99,
  • в ЗКО — 140,
  • в Карагандинской области — 648,
  • в Костанайской области — 237,
  • в Кызылординской области — 133,
  • в Мангистауской области — 239,
  • в Павлодарской области — 265,
  • в СКО — 75,
  • в Туркестанской области — 56.

Всего в стране подтвержден 798 671 случай.

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