Она сначала отсидела два маленьких два срока, но уроком наказание не стало. Сейчас женщина отбывает наказание за жестокое убийство и получила 16 лет лишения свободы, передает Otyrar.kz

Женщина рассказывает, что даже спустя 7 лет за решеткой ее мучает совесть, ей снится убитая ею женщина. О нелегкой доле осужденной за тяжкое убийство она рассказала журналистам.

Перед интервью она просит не показывать ее лица, не называть фамилии и имени. Говорит, что стыдно и больно за совершенное преступление. Амина, назовем ее так, воспитанница детского дома, после выпуска попала в плохую компанию и угодила за решетку за кражу. Спустя время еще один срок, тоже за воровство.

«Это было сложное время. После детского дома я не знала, что мне делать. Попала в дурную компанию, начала курить и все началось. Тогда, я считаю, за молодежью не было контроля, я не берусь винить кого-то, но вот так случилось. Первый раз попала в 2006 году за кражу, ограбили магазин, отсидела срок, потом снова попала. Я считаю, что в то время исправительная система работала не очень качественно. Мы даже на апробации не состояли, никто не давал возможности перевоспитаться самой. А сейчас все иначе! С нами работают, я даже сама не знала, какие у меня возможности, а тут раскрыла в себе много талантов», — рассказывает женщина.

А вот воровской талант не привел к хорошему, после последней судимости женщина решила выйти замуж, но и там не вышло. Встретила того, кто привел к очередной судимости, на этот раз вместе с избранником наша героиня попала за жестокое убийство.

Осужденная несколько раз прерывала интервью, даже спустя семь лет не может забыть тот страшный день, когда пришлось человека убить!

В ту ночь, когда она совершила преступление, вместе с мужем пошли в гости, изрядно выпили и начали ссориться с хозяйкой дома. Погибшая просила вести себя культурно, но гостям, видимо, хотелось шумного веселья. Что было дальше, женщина вспоминает со слезами!

«Я была пьяна, муж мой убил ее, я тоже в этом участвовала. Женщину, которую мы убили, она не была виновата ни в чем. Я тоже виновата, я все принимаю. Вот так взяли и лишили жизни человека. До сих пор мне плохо. Вы знаете, страшное не тут сидеть, а жить с этим. Я вижу ее перед глазами каждую ночь, весь день работаю и отвлекаюсь, а ночью начинается. Я не могу уже. После того что произошло, я сразу поехала в РОВД и призналась. На суде просила прощения у родных, но разве кто-то простит? Да и как? Это же ужасно! Мне дали 16-лет, отсидела уже 7-лет. Это преступление нельзя отсидеть, вы понимаете это отнять жизнь у человека, не дай Бог такого никому», — рассказывает осужденная.

Колония строго режима 167/4 для женщин — единственная в Казахстане. Здесь отбывают большие сроки осужденные за разные преступления. Жизнь здесь расписана по секундам, осужденные живут по особому графику. Но практически всех их, объединяет одно — желание вернутся и начать новую жизнь, если получится.

Шуддин Саидов