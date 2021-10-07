В Туркестане начал свою работу «Ынтымтымақ үйі».

В центре, объединившем неправительственные организации, расположились Туркестанская областная коллегия аксакалов, городской совет женщин, городской совет общественного согласия, а также комитет родителей и педагогов. Здание расположено в парке «Победа».

Всего в городе Туркестан работает 21 неправительственная организация. Выступая от имени областного совета аксакалов Жарылкасын Азретбергенов и Улжан Абенкызы отметили важность встречи и сбора таких активных организаций вместе, подчеркнув, что совместная работа на благо страны будет намного результативнее.

В Туркестане с начала года заключено 1437 браков и всего 49 разводов.