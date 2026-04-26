В Шымкенте запустили сервис доставки продуктов от Freedom SuperApp

В Шымкенте запустили сервис онлайн-доставки продуктов от Freedom SuperApp. Платформа объединяет покупки, доставку и финансовые сервисы в одном приложении.

Пользователям предлагают широкий ассортимент, быструю логистику и кэшбек до 26%. А в скором времени доставку будут осуществлять дроны.

Жители Шымкента могут заказать продукты онлайн через Freedom SuperApp. В ассортименте около 20 тысяч товаров: продукты питания, напитки, товары для дома и всё необходимое для повседневных покупок. Заказ могут привести к любому удобному времени. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно скачать приложение Freedom SuperApp и выбрать раздел Продукты.

Руслан Погорелов, генеральный директор «Продукты» во Freedom SuperApp: «У нас очень большой ассортимент товаров. У нас цены как в оффлайне, то есть мы специально сверяем цены с оффлайн-магазинами, и плюс кэшбэйки. Есть большой процент кэшбэков, есть программа лояльности, очень много преимуществ».

На этом складе формируются и собираются заказы, которые покупателям доставят курьеры. Гостям мероприятия презентовали беспилотную доставку, которая появится в Шымкенте в скором времени, и поможет ускорить логистику и снизить нагрузку на дороги. Сейчас такая система уже действует в Алматы.

Рустам Орозалиев, директор склада «Продукты» в городе Шымкенте: «Большое количество экзотических фруктов и овощей, которые недоступны на рынках, мы их заказываем по Казахстану, до импортных товаров, которые мы завозим из других стран. Например, японские товары у нас активно. Мы стартанули с 200 сотен заказов и будем расширять наши возможности в зависимости от объема клиентов».

Сервис Freedom Продукты работает на рынке с 2011 года и считается одним из первых проектов онлайн-доставки в Казахстане. Сегодня он представлен в четырёх городах страны.