На рисовых полях в Туркестанской области готовятся к уборке урожая.

Это, возможно, последний год, когда рис здесь выращивают в таких объемах. Им засажены поля в Мактаральском, Шардаринском и Ордабасинских районах области. По поручению Премьер-министра страны посевы риса сократят. Декхане Шардаинской области говорят, расти на их соленой земле могут только рис, хлопчатник и люцерна. К тому же крупные хозяйства уже настроены на выращивание риса.

«Для нашего хозяйства выгодно: у нас завод, техника, линию построили, в сутки 30 тонн производим», — говорит Ержан Карабаев, председатель фермерского хозяйства «Сая».

Хлопка в этом году в избытке. В Туркестанской области с каждого гектара фермеры собирают по 40 центнеров. Это рекордные показатели для региона. При этом предприниматели считают, что сейчас как раз самое время увеличить площади хлопковых полей. Аграрии говорят, что сокращать наделы вообще нецелесообразно: спрос на внешнем рынке на хлопок только растет. Да и ценится он все больше: в этом году его стоимость доходит до 300 тенге за килограмм – в два раза больше, чем в прошлом. Выращивать его прибыльно.

«Возможно, даже те, кто выращивал в этом году бахчевые культуры, в этом году будут выращивать хлопок. Пользуется спросом. Связано с тем, что увеличилась потребность в хлопке у Китая, там спрос возрос на 24%, и в целом это повлияло на увеличение цены в этом году», — говорит Марат Камбаров, советник директора «Рамазан-агро».

Но в этом году хлопка в Туркестанской области высадили на меньших посевных площадях, чем годом ранее, а вот риса стало больше.

«В этом году рис высадили на 4,6 тысячах гектаров полей. Это на 700 гектаров больше, чем в прошлом году. Хлопка высадили меньше – почти 110 тысяч гектаров, годом ранее хлопком-сырцом было засажено 125 тысяч га. Но хлопок в этом году дал хороший урожай», — говорит Сейтжан Азбергенов, главный специалист Управления сельского хозяйства Туркестанской области.

На сколько сократятся посевы риса и хлопка в следующем году, сказать пока сложно. На выращивание 1 кг риса в среднем уходит около трех тысяч литров воды, а на одну футболку из хлопка – более двух с половиной тысяч литров.