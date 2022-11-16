Богатым урожаем риса похвастались аграрии Туркестанской области

Единственное в регионе рисовое хозяйство в Шардаринском районе выращивает особый сорт злака и экспортирует его в соседние страны.

Это единственное хозяйство в Туркестанской области, где выращивают рис. В этом году здесь собрали с полей богатый урожай. Сейчас готовую продукцию везут в амбары. В специальном цехе хозяйства в сутки перерабатывают до 20 тонн риса.

«В этом году мы посеяли сорта Егемен и Лазер, в следующий посев добавим сорт Лидер. Мы думаем, что он будет хорошо расти на нашей земле. Мы обрабатываем и продаем населению годовую продукцию не менее 10-11 месяцев в году», — говорит Нуржан Акназаров, заведующий цехом.

В этом хозяйстве Шардаринского района на постоянной основе занято больше 30 местных жителей. Они занимаются переработкой риса. Заказчики забирают партии этого злака машинами.

«Работа стабильная. А главное круглый год, все двенадцать месяцев. Зарплаты хватает, 150-180 тысяч тенге», — говорит Мадияр Кожасов, рабочий.

Готовая продукция экспортируется в Узбекистан, Кыргызстан и Афганистан. Обеспечивают и внутренний рынок, такие крупные города страны как Алматы, Астана, Караганда и Шымкент. По словам фермеров, после того как увеличился спрос, появилась потребность в увеличении объема продукции, а главное ее качества. Сейчас на предприятии работают на новейшем оборудовании, увеличилось количество сортов риса. В этом году в солнечном регионе страны выдался богатый урожай.

«В этом 2022 году только в одном хозяйстве под рис отдано 600 гектаров. Общая урожайность неплохая, с каждого гектара приходится 80 центнеров. То есть более 4800 тонн уже заготовлено», — говорит Талгат Алимкулов, руководитель отдела сельского хозяйства Шардаринского района .

Прошло несколько лет с тех пор, как фермеры, испытывающие нехватку поливной воды, начали выращивать другие культуры. Большая часть занялась выращиванием — дынь и арбузов, другие высадили хлопок. Осень в этом году выдалась на редкость дождливой, говорят фермеры, это благотворно скажется на урожае.