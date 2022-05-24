Рис может подорожать в Казахстане

Рисовых полей в Казахстане станет меньше. Водоемкие культуры продолжают сокращать, сообщает OTYRAR.

Все потому что поливной воды в стране категорически не хватает. Ее даже приходится брать у соседних стран. Поэтому в этом году риса планируют высадить почти на 9 гектаров меньше, чем годом ранее.

«В Кызылординской области планируется уменьшение на 5,3 тыс. га, Туркестанской области — 2,9 тыс. га и Алматинской области — 0,6 тыс. га», — говорит Ербол Карашукеев, министр сельского хозяйства.

В Мактаральском районе Туркестанской области в прошлом году рисом было засажено около 1200 гектаров, в этом году осталось только 800. Ержан Карабаев говорит, в этом году высадил рис в полном объеме, хотя сначала думал что засеять поля не получится. Но весна выдалась влажная — частые дожди компенсировали нехватку поливной воды. По словам рисовода, их соленая земля пригодна для выращивания риса.

«Наш район где-то 35 тысяч гектаров специально рисовые поля приготовлены, после распада Советского Союза мы мало сеем. У нас солончаковая, засоленная почва, земля портится, чтобы хороший урожай брать, нам обязательно сеять нужно, севооборот, сеять, поливать водой«, — говорит Ержан Карабаев, рисовод.

По словам рисовода сокращение рисовых полей привело к подорожанию риса. Если в прошлом году килограмм они отдавали по 170-200 тенге, то сейчас по 300-350. Рис хорошего сорта в прошлом году оптом стоил 300 тенге, спустя год он стоит 500. В шымкентских магазинах килограмм самого обычного риса продают по 350 тенге. При этом рисом мы не только обеспечиваем Казахстан, но и отправляем его на экспорт. Как бы не получилось, что риса и самим не хватит. Даже при условии, что плов станет готовить дороже.