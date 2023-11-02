Тысячи фермеров могут остаться без работы в Туркестанской области

«Белое золото» больше не в цене. Фермеры в Туркестанской области жалуются на низкую стоимость хлопка.

Сейчас за килограмм сырца платят всего 220 тенге. Это меньше чем хлопкоробы потратили на выращивание своей продукции. Фермеры говорят, несмотря на хороший урожай, порадоваться не могут.

«Мы закладываем деньги в наше дело еще с зимы, а осенью продаем. В этом году цена очень низкая, 220 тысяч тенге за тонну, хотя мы на один гектар тратим где-то 280 тысяч тенге. У меня кредиты 6 миллионов. У всех кредиты. Как быть не знаем», — говорит Ускенбай Ахов, фермер.

В этом году цена на хлопок даже ниже прошлогодней, говорят фермеры. Хотя за это время выросли траты на ГСМ и воду, поднялась зарплата рабочих. На пунктах приема хлопка говорят, принимают хлопок в долг, дают фермерам аванс, а остальное уже после продажи сырья. Но все дело в том что покупателей нет.

«Покупателей на хлопок сейчас нет. Мы даже не знаем что будет с ценой», — говорит Нурлан Косакбаев, сотрудник пункта приема хлопка.

По словам экспертов, казахстанский хлопок не славится своим качеством. Поэтому на международном рынке он не сильно востребован. Даже таджикистанский и кыргызстанский хлопок покупают лучше. Трейдеры берут только тот, который нужен фабрикам.

«У нас хлопок самый северный и не самый лучший. Аналитическое агентства дают прогнозы на цены, по которым текстильные фабрики будут покупать и продавать текстильным фабрикам хороший хлопок, индексы А, к которым казахстанский хлопок не относится. Текстильной фабрике нужен определенный хлопок с определенными качествами», — говорит Александр Баштовенко, юрист ассоциации хлопкоробов.

Чтобы перейти на семена более высокого качества, фермерам потребуются дополнительные вложения, которых сейчас нет. Выращивать другие культуры на той земле, где выращивали хлопок, порой, невозможно.

Если цена на хлопок не поднимется говорят крестьяне, то им придется закрыть свой бизнес с минусом на счетах. А между тем, в Туркестанской области, выращиванием хлопка предприниматели занимаются целыми поколениями. Без работы могут остаться тысячи человек.