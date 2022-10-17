Уборку риса завершают в Шардаринском районе

До рекордов пока далеко: воды в области немного, к тому же дренажные системы устарели.

Туркестанские рисоводы убрали большую часть своих полей. Но уже понятно, на что они могут рассчитывать в этом сезоне. На полях Туркестанской области продолжается уборка – пришло время риса, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24. Для этой культуры год оказался несложным. Сейчас для аграриев важно всё, что вырастили, убрать и переработать без потерь.

Для механизатора Мизамбая Шалабаева это уже 40-я уборочная. И сегодня – ответственный день: на поле он выезжает на новой технике. Кондиционер, радио, удобное кресло – всё, что нужно для долгой работы в поле.

«Производительность с новой техникой увеличилась. На мониторе мы теперь можем отслеживать количество тонн, мощность, расход топлива. Это одна из самых мощных техник, которую я видел. А опыт работы у меня большой. За два часа 5 гектаров земли успеваю объехать и собрать урожай«, — говорит Мизамбай Шалабаев, механизатор.

Территория хозяйства – одна из самых крупных в Шардаринском районе. Здесь в основном и выращивают рис. Аграрии вспоминают, что рисовый ренессанс в районе начался еще 7 лет назад. Многие хозяйства тогда решили вернуться к этой культуре. Гидросооружения остались из прошлого, их восстановили, а заодно построили цех по переработке риса.

«В этом году урожай неплохой, по сравнению с прошлым годом. Сельское хозяйство – отрасль нестабильная. Рис иногда хорошо растёт, а бывает, совсем неурожайный год. Как повезет«, — говорит Ержан Карабаев, председатель фермерского хозяйства.

Но люди продолжают работать, несмотря на трудности. На этот раз на весах только и успевают подсчитывать тонны, с точностью до грамма. На максимальный темп уборки уже вышли, собрав в хранилище 4 тысячи тонн урожая. Остались последние гектары. Но каждый год надеяться на прибыль от риса аграрии не могут. Они должны соблюдать севооборот: в следующем году на этих полях может появиться хлопок или кукуруза.

«С гектара собирают до 80 центнеров. Еще есть поля, где не собрали, – примерно 70 гектаров. Когда там работу закончат, можно говорить об окончательных результатах. Урожай в этом году неплохой. Но как бы аграрии ни старались, на рекордные показатели выйти не удалось», — говорит Агатай Таженов, заместитель акима Шардаринского района.

На урожайности также отразился уровень подземных вод в районе, а дренажные системы давно устарели. В этом году их решили восстановить.