Лаборатории по производству «синтетики» день и ночь работали в Павлодаре, Карагандинской и Акмолинской областях.

Они варили мефедрон и распространяли его по всей стране. В ходе спецоперации изъято 100 тысяч готовых доз. Еще полтора миллиона «порций» ОПГ могли изготовить из припасённых компонентов. Наркодилеры собирались заработать на этом 24 миллиарда тенге, говорят в МВД.

«Общее количество готовых к реализации наркотиков составило свыше 6 кг. В ходе расследования установлены международные преступные связи и возбуждено уголовное дело по созданию и руководству транснациональным преступным сообществом», — говорит Берикхан Нургалиев, начальник управления ДПН МВД РК.

Наркопреступность процветала и в Алматы. Крупную нарколабораторию накрыли в частном доме Медеуского районае. В ходе обыска оперативники изъяли больше 13 килограммов готовых доз, оборудование и компоненты для изготовления «синтетики».

«Всего, по данным МВД, за девять месяцев текущего года выявлено 1929 наркопреступлений, из них 1136 фактов сбыта наркотиков и 326 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере. Пресечены семь организованных преступных группировок. Возбуждено 13 уголовных дел о создании и руководстве данной группой», — рассказал оперативник.

У наркопреступников изъяли более 12 тонн героина, марихуаны, гашиша и синтетических наркотиков.

Говорили правоохранители и о нарушениях на дорогах. Водители продолжают садиться за руль пьяными, выезжают на встречку, забывают уступать дорогу пешеходам, игнорируют светофоры и скоростной режим.

«За 5 дней операции выявлено более 11 тысяч нарушений, совершенных водителями общественного транспорта, из них 25 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 52 выезда на встречную полосу, почти 2,5 тысячи нарушений правил маневрирования. 264 водителя привлечены за превышение скоростного режима», — говорит Нурдильда Ораз, официальный представитель МВД РК.

Тысячи водителей забыли пройти техосмотр. 2,5 тысячи разговаривали за рулём. К адмответственности привлекли 173 водителя — за нелегальную перевозку пассажиров. От ответственности не уйдет и руководство автобусных парков-нарушителей.