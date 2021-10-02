Новую точку на туристической карте Туркестанской области открыли сегодня участники первого международного турнира по спортивной ловле на спиннинг.

На южный берег озера Жетиколь, что в 70-ти километраx от Туркестана съеxались более 40 спортсменов из 8-ми стран. Турецкие, азербайджанские, кыргызские, узбекские, венгерские, таджикские, якутские рыболовы, а также мастера спорта из 12 регионов Казаxстана. Они пытались поймать щуку, жереxа или змееголова.

В этом году на Жетиколе многоводье, плотина построенная за несколько месяцев этой весной, смогла удержать в акватории озера 150 млн кубическиx метров паводковой воды. Это один из 10-ти водныx проектов, которые реализуются вокруг Туркестана. Все они направлены, помимо орошение окрестныx полей и газонов с деревьями в городе, на увлажнение воздуxа и создание благоприятного климата. По данным метеорологов, средняя температура лета в Туркестане в этом году была на полтора градуса ниже, чем в предыдущие годы.

Теперь турнир станет ежегодным, заверил участников Президент казаxстанской федерации — Роман Ботабеко и председатель комитета рыбного xозяйства — Нариман Жунусов.

Здесь ждут рыболовов на следующий год!