Территория бывшего полигона строительных отходов в населенном пункте «Орманшы» Каратауского района города Шымкента сегодня стала местом отдыха.

Строительные работы были полностью завершены в сентябре.

Недавно аким города М. Айтенов посетил благоустроенный объект, где ознакомился с качеством строительства.

Сегодня в поселке состоялось ее торжественное открытие.

В мероприятии приняли участие заместитель акима Каратауского района А. Парманов, ветераны Каратауского района.

Жителям предложили назвать это место отдыха «Алатау». Жители поселка вспоминают годы, когда они страдали от запаха и дыма мусорного полигона, и радуются, что сегодня этот вопрос решен положительно.

Площадь зоны отдыха составляет 4,48 га. Здесь расположены игровые и спортивные площадки для детей. Также установлено освещение, скамейки, урны для мусора и малые архитектурные скульптуры.