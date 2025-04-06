И две тысячи чинар!

В новой парковой зоне Шымкента между комплексом очистных сооружений ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» и жилым массивом «Ынтымак-2» высажены две тысячи молодых чинар.

Лесопосадка растянулась на 1 300 метров, ширина составила 40 метров.

Посадка деревьев уже завершена, сейчас специалисты заканчивают монтаж поливной системы. К слову, для полива будут использовать очищенную сточную воду.

На этом озеленение вокруг КОС не заканчивается. К посадке готовят еще тысячу саженцев.

Это прекрасный пример того, как можно улучшать экологическую ситуацию в городе.