Сегодня аким города Мурат Айтенов проинспектировал ход работы по благоустройству набережной реки Бадам.

На территории от нефтезавода до микрорайона Забадам сейчас ведется 2-й этап строительных работ, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

На первом этапе отремонтировано и введено в эксплуатацию 3 км прибрежной зоны. Согласно проекту второго этапа, стартовавшему в 2014 году, благоустроено 6,7 км.

До 2021 года забетонировано 4,5 км берега реки, установлено 311 светильников наружного освещения. Уложено асфальтовое покрытие на 12 тысячах квадратных метров, построены пешеходный мост и 2 плотины, благоустроено 24 тысяч кв. м территории.

В настоящее время ведется работа по строительству пешеходных дорожек и моста, бетонированию набережной и благоустройству 4,8 км территории. Объект планируется сдать в эксплуатацию в декабре 2021 года.