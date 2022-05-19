В Казахстане сняли все «ковидные» ограничения

Про новый штамм «стелс-омикрон», подходящие к концу срока годности вакцины Pfizer и 7 тысяч квот ЭКО.

В Казахстане распространяется один из новых штаммов коронавирусной инфекции — «стелс-омикрон». Об этом рассказала министр здравоохранения.

«В 12 регионах обнаружили один из видов омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Это «стелс-омикрон». Данный вид коронавирусной инфекции протекает легче, чем «дельта», но опасен тем, что быстро распространяется. Сегодня мы видим, что идет распространение вируса по всей стране«, — говорит Ажар Гиният, министр здравоохранения РК.

При этом карантинные ограничения по всей стране сняли. И вводить, «при таком течении эпидситуации не планируют, рассказала министр. Также как и масочный режим. Его возвращать пока не собираются.

Впервые новый штамм вируса был выявлен в пяти странах африканского континента: в Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР. Стелс-омикрон протекает легче, чем дельта, но при этом он быстро распространяется и приводит к повторному заболеванию. Поэтому врачи напоминают о вакцинации. Полмиллиона доз Pfizer со сроком использования до конца июня осталось в Казахстане. Всего же их около миллиона.

«Изначально вакцина Pfizer закупалась для детей и беременных женщин, учитывая, какие виды вакцин у нас имелись. На сегодняшний день всего 30% беременных женщин, подлежащих вакцинации, было привито. Оставшиеся от более чем 70% детей дозы вакцины сегодня реализуются населению», — говорит Ажар Гиният, министр здравоохранения РК.

Министр также рассказала о ходе ревакцинации населения. По ее словам казахстанцы вакцинируются и ревакцинируются неохотно. Ежесуточно прививки получают около 15 тыс. человек.

Говорили и о ценах на лекарства. Тех, кто стоимость завышает будут наказывать. Цены на лекарства контролируются не только Минздравом, но и Агентством по защите и развитию конкуренции. При этом после маркировки лекарств цены на них измениться не должны.

«Современные методы маркировки лекарственных препаратов нужны. Я заметила, что в сети появилась информация, что инсулин Казахстана появился где-то в Узбекистане, хотя эта информация прошлогодняя. В прошлом году мы этой проблемой занимались, устаревшая информация, но это я к чему — если будет маркировка, таких проблем у нас не будет. Все препараты будут отслеживаться», — говорит Ажар Гиният.

Говорили и о понижении пенсионного возраста в Казахстане. С 1 января 2022 года в Казахстане увеличили возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет и 6 месяцев. По словам Ажар Гиният, если Министерство труда и социальной защиты населения создаст рабочую группу по вопросу снижения пенсионного возраста, то Минздрав готов подключиться.

«По поводу работников, которые трудятся в особо тяжелых условиях, я знаю, что у них есть возможность уйти на пенсию раньше, такая норма есть. У нас есть реестр профессиональных заболеваний. А по показателям продолжительности жизни женщины у нас живут на девять лет дольше, чем мужчины. То есть продолжительность жизни высокая», — говорит глава минздрава.

16,4 млрд тенге предусмотрено в Казахстане на этот год на лечение детей с редкими заболеваниями. Их всего 9, в том числе спинально-мышечная атрофия и эпилепсия. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 2022 год в Казахстане «Годом ребенка».

В рамках реализации мероприятий по защите здоровья детей министерством будет уделено особое внимание профилактике. В этой связи будут расширены пакеты профилактических осмотров детского населения с учетом текущего объема проводимых исследований (ОАК, ОАМ, оптоакустическая ремиссия).

Была запущена специальная программа «Аңсаған сәби», по которой предусмотрено ежегодное выделение 7 тысяч квот на ЭКО до 2026 года. По состоянию на апрель текущего года посредством ЭКО забеременело 3063 женщины, родилось 1307 ребенка.