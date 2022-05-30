Казахстанцев будут повторно ревакцинировать

В Шымкенте с начала года коронавирусной инфекцией переболели 6 901 человек. Горожанам, которые уже прошли первую ревакцинацию, рекомендуют снова идти за прививкой.

Медики рекомендуют прививаться каждые полгода, пока ситуация в мире с вирусом не стабилизируется. Причем интервал не должен превышать 6 месяцев. Повторной ревакцинации подлежат и иностранцы, которые проживают на территории Казахстана больше трех месяцев.

Жителям Шымкента доступны Казвак, Pfizer и спутник.

«В первую очередь повторно привиться рекомендуем гражданам группы риска. Это медики, педагоги, полицейские, заключенные и люди старше 50 лет«, — говорит Айгуль Турымбетова, заместитель руководителя департамента контроля качества товаров и услуг г.Шымкента.