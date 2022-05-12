Вакцинация на удаленке. Шымкентцев вакцинируют без их участия

Жителей Шымкента удаленно ревакцинируют. Горожане стали массово обращаться в редакцию нашего телеканала с жалобами на то, что им приходит уведомление о ревакцинации, хотя в поликлиники для этого они даже не обращались.

Гульдана Даурен этой весной планировала пройти ревакцинацию. Первые две вакцины девушка поставила прошлым летом. Дойти до поликлиники Гульдана, в этом не успела, там ее опередили. И ревакцинировали, что называется, дистанционно.

«Я была дома, и мне пришло сообщение что меня приглашают на ревакцинацию. Не прошло и часа как пришло сообщение с поздравлениями что я получила вакцину. А я и из дома то не выходила», — говорит Гульдана Даурен.

Такое же сообщение получила и 19-летняя Айшабиби Кошеман. В момент, когда ее удаленно ревакцинировали, девушка сидела на парах. Говорит, ревакцинироваться и не планировала.

«Я была приглашена на вакцинацию в 9 утра, я посмотрела удивилась не успею, и посмеялась, но через час каким-то волшебным образом приходит еще сообщение, что я успешно прошла вакцинацию«, — говорит Айшабиби Кошеман.

Всего с жалобами на то, что их удаленно ревакцинировали обратились пятеро шымкентцев. С подобными жалобами на дистанционную вакцинацию в СЭС официально пожаловались 3 шымкентца. По всем трем случаям было проведено расследование. Выяснилось, что данные одного из вакцинированных внесли по ошибке, другим двум сообщение пришло тоже по ошибке. Медику, который допустил подобное, вынесли предупреждение.

«Надо обратиться в управление здравоохранения или департамент санитарно – эпидемиологического контроля. Обращаются в поликлинику, где сделали прививку и там дают задание чтобы аннулировали и привили заново», — говорит Гульнар Жаксылыкова, руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкента.

Ни в апреле, ни в мае жалоб на ложные прививки от шымкентцев не поступало. А значит, некоторых, такая «дистанционка» даже устраивает. Не нужно прививаться, чтобы получить паспорт вакцинации. Его все еще спрашивают при трудоустройстве, особенно в сферах, связанных с работой с людьми. В Шымкенте третий компонент вакцины уже получили почти 300 тысяч человек. Горожанам доступны «Файзер», «Казвак» и «Веросел». Темпы вакцинации, со снижением заболеваемости, правда, пошли на спад. Но медики предупреждают — пандемия никуда не делась и все также призывают вакцинироваться.