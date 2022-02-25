В Шымкенте еще больше людей смогут привиться вакциной Pfizer

Список людей, которые могут привиться Pfizer значительно расширился. Такое заявление сделали санврачи Шымкента.

На брифинге специалисты говорили и о новой вакцине, которой планируют прививать детей, передает OTYRAR.

Теперь защититься американской вакциной могут люди с инвалидностью, несовершеннолетние иностранцы и люди получившие первую дозу Pfizer за рубежом. А бустерную дозу бесплатно получат и медработники, а также люди старше 50 лет и люди с ограниченными возможностями.

«Если в предыдущих постановлениях было написано старше 60 лет на вакцинацию Pfizer, в новом постановлении указано старше 50 лет. Также прививаются лица, которые привились первым компонентом зарубежом, по прибытию в Казахстан можно получить второй компонент. Ещё прививаются студенты, которые выезжают на обучение за рубеж по приглашению, они прививаются вакциной Pfizer«,- рассказывает Айгуль Турумбетова, заместитель руководителя ДСЭК г. Шымкента.

На брифинге говорили и про вакцинацию подростков. Несовершеннолетних детей планируют прививать новой векторной вакциной «Спутник М». Его применение в Казахстане пока одобрили на 8 месяцев.

«То есть это комбинированная векторная вакцина в составе которой аденовирусные компоненты в 5 раз меньше, чем в «Спутник V». Этой вакциной планируют прививать подростков. На сегодняшний день эта вакцина получила временное свидетельство на 8 месяцев, но пока не прививаем.»

Сейчас в Шымкенте для вакцинации и ревакцинации доступны: Спутник V, Hayat-Vax , QazVac, CoronaVac, Vero Cell, Pfizer и Спутник-Лайт.