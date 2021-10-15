В полицию Шымкента за последние два месяца поступило много заявлений о краже из квартир со взломом.

После анализа схем проникновения полицейские пришли к выводу, что в городе появились серийные квартирные воры. Об этом подробнее рассказали в очередном выпуске программы Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали двух мужчин. Как выяснилось, на их счету кражи из 17 квартир. Во всех случаях они действовали одинаково. Схема у них была одна: заходили в многоквартирные дома, где двери не закрывались на замок домофона. Затем они стучали в дверь квартиры, проверяя нет ли в ней людей. Если им никто не отвечал, открывали дверь, подобрав ключ. Из квартир выносили деньги, драгоценности, компьютеры, сотовые телефоны, ноутбуки и наушники.

– Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В результате оперативных мероприятий были задержаны двое подозреваемых лиц. В отношении них избрана мера пресечения – содержание под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для проверки законности и дальнейшего направления в суд, – отметил следователь Алибек Кемельбек. Установлено, что эти мужчины ранее были судимы за кражи, познакомились в местах лишения свободы. После освобождения решили создать дуэт и заняться старым ремеслом.