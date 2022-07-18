В 70 квартирных кражах подозревается житель Шымкента

Серийный домушник орудовал в южном мегаполисе. По предварительной версии, он успел совершить как минимум 70 квартирных краж, передает OTYRAR.

В дежурную часть полиции с заявлением обратилась местная жительница. По словам женщины, ночью в ее дом проник воришка и похитил из спальни золотые изделия. Общая сумма ущерба составила более миллиона тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 188 УК РК «Кража» и приступили к розыску подозреваемого.

В результате расследований стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался житель Шымкента, проходящий по уголовному делу по подозрению в 70 квартирных кражах.

В настоящее время мужчина находится под стражей в Казыгуртском РОП за совершение серии краж в крупном размере. Также в ходе допроса подозреваемый полностью признался в совершении кражи из дома вышеуказанной потерпевшей.

На сегодня по данному факту проводятся следственные действия, проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.