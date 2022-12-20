Серийные кражи начались в жилых домах перед праздниками

Сезон праздников, увы, не всегда сулит приятными сюрпризами. В этот период «просыпаются» профессиональные домушники. Так, в Туркестанt полиция задержала мужчин, которые обчистили дом на полмиллиона тенге.

У жителя Туркестана прямо из дома украли ювелирные изделия, деньги, золото и парфюмерию. Потерпевший сразу же обратился в полицию.

Стражи порядка среагировали оперативно и нашли подозреваемых. Ими оказались двое мужчин. Как выяснилось, это уже их 10 кража квартир и домов с общим ущербом 2 миллиона тенге.

Воры действовали строго по плану: выслеживали дома и хозяев, убеждались, что дома никого нет и проникали через окна.

Сейчас подозреваемые находятся под следствием, выясняется причастность мужчин и к другим кейсам. Начато уголовное дело по статье «Кража»