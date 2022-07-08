Банду домушников задержали полицейские Туркестанской области

Банда серийных домушников орудовала в Туркестанской области. В девяти преступных группах работали 22 злоумышленника, передает OTYRAR.

За полгода домушники успели обчистить около 100 квартир. Воры действовали по наработанной схеме: вламывались в квартиры, пока хозяев не было дома, похищали деньги и золотые изделия.

Жамбыл Жандаров, старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП ТО:

«За 6 месяцев текущего года в Туркестанской области по квартирным кражам зарегистрировано 236 фактов, раскрыто — 199. В летний период большинство граждан уезжают на отдых, воры в это время, с целью «легкой наживы», пользуются удобным моментом и совершают кражу. Если вы вынуждены оставлять дом и выезжать в другие места, необходимо закрывать двери, запирать окна и не оставлять ценные вещи на виду. При возможности нужно установить в жилищах решетки на окнах, охранную сигнализацию и камеры видеонаблюдения в доме и во дворе».