Это самый низкий показатель за последние пять лет.

«Такая же положительная тенденция отмечается и в текущем году, где за четыре месяца их (квартирных краж) количество снизилось на 30% (с 6164 до 4316), при этом раскрываемость улучшена на 13% (с 43,0 до 55,7%)», — говорит Канат НУРМАГАМБЕТОВ, заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД РК.

В МВД считают, что основной причиной такого резкого снижения стал карантин, из-за которого казахстанцы чаще находились дома. Как правило, квартирные кражи совершаются в дневное время, когда в доме никого нет, так как дети находятся на учебе, а взрослые – на работе. А еще, чаще всего воры — рецидивисты, и обчищают квартиры неоднократно.

«В связи с этим в 2018 и 2019 годах были внесены изменения в Уголовный кодекс. Теперь неоднократное совершение краж и совершение краж с незаконным проникновением в помещения относятся к тяжким видам преступлений, за которые предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества», — говорит Канат НУРМАГАМБЕТОВ, заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД РК.

В МВД считают, что казахстанцы через соцсети сами провоцируют преступников, чтобы они пришли в их квартиры. Специалисты говорят мол, люди сами выставляют адреса своих квартир, а еще фотографии что они находятся на отдыхе, а жилплощадь осталась без присмотра.

«В основном граждане, использующие социальные сети, иногда сами провоцируют, чтобы воры сами пришли в их квартиры. Потому что активно освещают местоположение своего жилища, на каких машинах передвигаются или, например, что в настоящее время находятся за городом и на курортах. В это время квартира остается без присмотра. Сами информируют потенциальных преступников о своем местоположении», — говорит Канат НУРМАГАМБЕТОВ, заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД РК.

Наиболее привлекательными для домушников квартиры на 1 и 2 этажах. Немаловажную роль для преступников играет отсутствие видеокамер в подъезде и по периметру дома.