«СК-Фармация» вновь обвиняют в растрате средств.

Почти 70 миллиардов тенге были неэффективно израсходованы при закупе лекарств. Вопросы к лекарственникам возникли у депутатов сената.

«Министерством , по данным контролирующих органов, расходы на лекарственные средства и медицинские изделия планировались на основании бюджетной заявки, в которой отсутствовали либо завышались количественные показатели по пациентам. В 2020 году на 39 нозологий неэффективно израсходовано 65,9 миллиарда тенге. Эти нарушения допущены на фоне недофинансирования по шести нозологиям в размере 26 миллиардов тенге. На складах хранения ТОО «СК-Фармация» содержатся препараты, закупленные в 2019-2020 годах на 159 миллионов тенге, которые подлежат уничтожению из-за истечения срока годности», — рассказал депутат Андрей Лукин.

По словам депутата, Министерством здравоохранения вопреки статье 76 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения завышались предельные цены на препараты. Лекарства были закуплены на 1,5 миллиарда тенге дороже их стоимости.

«Эта ситуация позволяет участникам рынка поставлять лекарственные средства и медицинские изделия по завышенной стоимости, вступая в сговор между собой», — говорит депутат.

С нарушениями были приобретены и 16 препаратов общей стоимостью больше 14 миллиарда тенге, которые не имели доказанную клиническую эффективность. Депутат попросил Министерство здравоохранения обеспечить актуализацию и достоверность сведений о пациентах в информационных системах для их надлежащего учета.

«Приказом министра здравоохранения РК в список единых дистрибьютеров на 2020 год внесены изменения и дополнения по 48 наименованиям лекарственных средств, цены которых завышены на 1,8 миллиарда тенге», — рассказал Лукин.

Депутат просит внести в правила ввоза лекарственных средств и медицинских изделий дополнения, чтобы закупщики обосновывали ввоз того или иного препарата. И разработать единые правила для медицинских организаций по определению потребности лекарственных средств.