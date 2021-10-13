В результате масштабной работы, проведенной за последние 3 года, завершен первый этап развития города Туркестана, который обеспечен основной социальной инфраструктурой.

За это время велось строительство 257 новых объектов общей стоимостью 445 млрд. тенге, в том числе 230 млрд.тенге — это частные инвестиции. Завершено строительство 123 объектов. Как известно, был подготовлен и утвержден в Правительстве специальный комплексный план с социально-экономического развития Туркестанской области. На очередной одиннадцатой сессии маслихата Туркестанской области седьмого созыва был заслушан отчет акима области Умирзака Шукеева о выполнении возложенных на него функций и задач.

«За 3 года валовой региональный продукт увеличился на 41% и составил 2,4 трлн.тенге. Объем промышленности увеличился на 18%, сельского хозяйства — на 34%, инвестиций — в 2,4 раза. Введено в строй 735,5 тысяч квадратных метров жилья, рост составил 90%. Объем областного бюджета увеличился 2 раза и составил 1,1 трлн. Тенге. Несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, за 8 месяцев текущего года наблюдается положительная динамика в социально-экономическом развитии области. Валовой региональный продукт составил 552,1 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом на 103,9 %. По итогам года планируется, что он достигнет 2,6 трлн.тенге»,-сказал аким области.

Умирзак Шукеев отдельно остановился на всех сферах и поделился достигнутыми показателями. В частности, в обрабатывающей промышленности произведено продукции на 187,7 млрд.тенге, производстве текстильных изделий рост составил 2,5 раза, производстве напитков – 34,8%, бумажной продукции – 32,6%, пищевых продуктов – 5,8%. Производительность труда на душу населения составила 27,5 тыс. долларов США, рост — 5,8%. В 2021 году его уровень планируется увеличить до 106,3%. За счет увеличения на 2,1% металлургии и производства урана в горно-рудной промышленности объем продукции составил 180 млрд.тенге.

В сельском хозяйстве произведено продукции на сумму 405,6 млрд. тенге, по сравнению с прошлым годом увеличился на 67,5 млрд. тенге. В сфере предпринимательства 143 166 субъектами малого и среднего предпринимательства произведено продукции на 215 млрд. тенге, что составило двукратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это первое место в республике.

С целью повышения индустриального потенциала региона на 698,2 га созданы 9 индустриальных зон, проведена инфраструктура. В этих индустриальных зонах реализуются 59 проектов общей стоимостью 37,1 млрд.тенге, позволяющие создать 4 293 рабочих мест. На сегодня запущено 37 проектов, создано 1 572 рабочих мест, объем инвестиций — 27,8 млрд.тенге.

На текущий год запланирована реализация 6 проектов с созданием 683 рабочих мест (1,9 млрд.тенге).

Для улучшения бизнес-климата региона для реализации крупных проектов в область привлечено 321,7 млрд.тенге инвестиций, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,2% больше. Успешно реализуются и мероприятия в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной политики. На сегодня в области ведется строительство 78 школ общей стоимостью 18,2 млрд.тенге. В том числе 70 школ за счет областного бюджета (16,1 млрд.тг.), 8 — в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» (2,1 млрд.тг.). Строительство 44 объектов уже завершено, планируется решить проблему 2 аварийных и 1 трехсменной школы. В новом учебном году были сданы в эксплуатацию 15 школ. Помимо этого, аким области сообщил, что в городе Туркестане возводится Назарбаев интеллектуальная школа на 720 мест.

В области с начала года в рамках государственных и отраслевых программ создано 38,8 тысячи новых рабочих мест (постоянных – 10,5 тыс), снижен уровень безработицы. Соответствующая работа ведется по обеспечению населения качественной питьевой водой, электричеством, природным газом. Большие результаты достигнуты и в таких сферах, как жилищное хозяйство, автомобильные дороги и других.

Проинформировал глава региона и о работах, проводимых по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщив, что Туркестанская область находится в «зеленой зоне».

В свою очередь, депутаты маслихата дали высокую оценку отчету акима области и пожелали успехов в дальнейшей работе. В целом в ходе сессии депутаты маслихата рассмотрели 17 вопросов и приняли соответствующие решения.