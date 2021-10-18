Местный житель, устроивший скандал, отказывался платить по счету.

«Ты знаешь кто я такой?!». Видеозапись, на которой агрессивный мужчина кидается на сотрудников кафе, нецензурно выражается и бьет посуду, появилось в социальных сетях. По поведению дебошира кажется, что он, по всей видимости нетрезв, его пытается урезонить администрация заведения и охрана, но все без толку.

А между тем к видеозаписи прилагается аудиозапись, на которой дебошир представляется депутатом седьмого созыва и бывшим бандитом. Правда, непонятно как бывший бандит, если он таковым является, мог получить мандат.

Оказалось, что конфликт произошёл в Туркестане 17 октября. В Департаменте полиции Туркестана нам подтвердили: на видео действительно депутат маслихата духовной столицы страны, правда, полномочия его были прекращены еще в марте текущего года.

Полицию вызвали сотрудники заведения.

«По прибытию на место, стражи порядка выяснили, что местный житель, устроивший скандал, отказывался платить по счету. В отношении нарушителя было возбуждено административное производство. Материалы направлены в суд», — рассказали в ДП города Туркестан.

Анастасия Новикова