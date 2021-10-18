Прокуратурой Шардаринского района защищены права более 16 тысяч потребителей электроэнергии.

Анализом установлено, что поставщик энергии ТОО «Энергопоток» (далее – ТОО) заключил договор с ТОО «UNIKASSA» за услугу по приему платежей с потребителей.

За это «UNIKASSA» ежемесячно получало 70 тенге с каждого абонента.

Однако в типовом договоре электроснабжения для бытовых потребителей (опубликован в газете «Южный Казахстан» за №28 от 05.03.2018г.) подобные платежи не предусмотрены, — говорится в официальном сообщении Прокуратуры Туркестанской области.

По акту прокурорского надзора Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по Туркестанской области:

— исключена норма предусматривающая платеж в размере 70 тенге.

— возбуждено дело по ч.3-1 ст.159 Кодекса «Об административных правонарушениях», которое в настоящее время рассматривается в специализированном суде по административным правонарушениям г.Шымкент.