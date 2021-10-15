Учреждения поддержки здоровья и организации досуга пожилых людей будут работать в 4 районах мегаполиса.

Сегодня заместитель акима Городағалали Билисбеков осмотрел центры предоставления социальных услуг пенсионерам и многодетным матерям, которые будут открыты в ближайшее время.

Ерали Билисбеков отметил, что в первую очередь здание должно иметь современный дизайн, пандус, вентиляцию, удобства до лифта и парковки.

Руководитель управления занятости и социальной защиты города Шымкент Б. Нарбекова доложила, что в настоящее время гражданам, достигшим пенсионного возраста, оказываются специальные социальные услуги в условиях полустационара социально-медицинского центра «Асыл Жүрек».

Посетителей центра обслуживают врач кардиолог высшей и первой категории, терапевт, невропатолог и физиотерапевт. Помимо лечебной физкультуры, предусмотрены занятия йогой, танцами, бильярдом, настольным теннисом, тренажерными упражнениями. У получателей услуг также есть возможность отдохнуть в кино, сенсорной комнате, библиотеке. Получить консультацию специалиста-психолога и принять участие в психологических тренингах.