За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1844 заболевших с положительным ПЦР на COVOD-19.
город Нур-Султан — 185
город Алматы — 309
город Шымкент — 52
Туркестанская область — 33
Акмолинская область — 146
Актюбинская область — 43
Алматинская область — 158
Атырауская область — 48
Восточно-Казахстанская область — 119
Жамбылская область — 31
Западно-Казахстанская область — 61
Карагандинская область — 150
Костанайская область — 123
Кызылординская область — 35
Мангистауская область — 14
Павлодарская область — 186
Северо-Казахстанская область — 151
Всего в стране выявлено 923060 заболевших.