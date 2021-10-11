коронавирус

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1717 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 280

город Алматы — 326

город Шымкент — 28

Акмолинская область — 112

Актюбинская область — 46

Алматинская область — 120

Атырауская область — 39

Восточно-Казахстанская область — 99

Жамбылская область — 16

Западно-Казахстанская область — 45

Карагандинская область — 149

Костанайская область — 96

Кызылординская область — 14

Мангистауская область — 14

Павлодарская область — 163

Северо-Казахстанская область — 141

Туркестанская область — 29.

Всего в стране выявлен 905 641 заболевший.

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