За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1717 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 280
город Алматы — 326
город Шымкент — 28
Акмолинская область — 112
Актюбинская область — 46
Алматинская область — 120
Атырауская область — 39
Восточно-Казахстанская область — 99
Жамбылская область — 16
Западно-Казахстанская область — 45
Карагандинская область — 149
Костанайская область — 96
Кызылординская область — 14
Мангистауская область — 14
Павлодарская область — 163
Северо-Казахстанская область — 141
Туркестанская область — 29.
Всего в стране выявлен 905 641 заболевший.