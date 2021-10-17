За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1805 заболевших коронавирусом.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 256
город Алматы — 320
город Шымкент — 56
Акмолинская область — 125
Актюбинская область — 33
Алматинская область — 153
Атырауская область — 38
Восточно-Казахстанская область — 90
Жамбылская область — 21
Западно-Казахстанская область — 55
Карагандинская область — 152
Костанайская область — 111
Кызылординская область — 35
Мангистауская область — 8
Павлодарская область — 172
Северо-Казахстанская область — 148
Туркестанская область — 32
Всего в стране выявлены 916 504 заболевших.