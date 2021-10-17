За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1805 заболевших коронавирусом.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 256

город Алматы — 320

город Шымкент — 56

Акмолинская область — 125

Актюбинская область — 33

Алматинская область — 153

Атырауская область — 38

Восточно-Казахстанская область — 90

Жамбылская область — 21

Западно-Казахстанская область — 55

Карагандинская область — 152

Костанайская область — 111

Кызылординская область — 35

Мангистауская область — 8

Павлодарская область — 172

Северо-Казахстанская область — 148

Туркестанская область — 32

Всего в стране выявлены 916 504 заболевших.

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