За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1985 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 270
город Алматы — 350
город Шымкент — 81
Акмолинская область — 120
Актюбинская область — 78
Алматинская область — 142
Атырауская область — 51
Восточно-Казахстанская область — 135
Жамбылская область — 35
Западно-Казахстанская область — 66
Карагандинская область — 163
Костанайская область — 97
Кызылординская область — 42
Мангистауская область — 7
Павлодарская область — 154
Северо-Казахстанская область — 149
Туркестанская область — 45.
Всего в стране выявлено 910 832 заболевших.