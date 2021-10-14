За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1985 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 270

город Алматы — 350

город Шымкент — 81

Акмолинская область — 120

Актюбинская область — 78

Алматинская область — 142

Атырауская область — 51

Восточно-Казахстанская область — 135

Жамбылская область — 35

Западно-Казахстанская область — 66

Карагандинская область — 163

Костанайская область — 97

Кызылординская область — 42

Мангистауская область — 7

Павлодарская область — 154

Северо-Казахстанская область — 149

Туркестанская область — 45.

Всего в стране выявлено 910 832 заболевших.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА