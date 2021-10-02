коронавирус

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2058 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан – 252,

город Алматы – 485,

город Шымкент – 105,

Акмолинская область – 55,

Актюбинская область – 82,

Алматинская область – 225,

Атырауская область – 56,

Восточно-Казахстанская область – 123,

Жамбылская область – 51,

Западно-Казахстанская область – 82,

Карагандинская область – 152,

Костанайская область – 109,

Кызылординская область – 45,

Мангистауская область – 8,

Павлодарская область – 121,

Северо-Казахстанская область – 67,

Туркестанская область – 40.

Общее количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом по стране 889 040.

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