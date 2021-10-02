За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2058 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан – 252,
город Алматы – 485,
город Шымкент – 105,
Акмолинская область – 55,
Актюбинская область – 82,
Алматинская область – 225,
Атырауская область – 56,
Восточно-Казахстанская область – 123,
Жамбылская область – 51,
Западно-Казахстанская область – 82,
Карагандинская область – 152,
Костанайская область – 109,
Кызылординская область – 45,
Мангистауская область – 8,
Павлодарская область – 121,
Северо-Казахстанская область – 67,
Туркестанская область – 40.
Общее количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом по стране 889 040.