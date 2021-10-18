За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1642 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан — 238
город Алматы — 318
город Шымкент — 16
Акмолинская область — 122
Актюбинская область — 25
Алматинская область — 107
Атырауская область — 42
Восточно-Казахстанская область — 103
Жамбылская область — 21
Западно-Казахстанская область — 37
Карагандинская область — 149
Костанайская область — 114
Кызылординская область — 22
Мангистауская область — 4
Павлодарская область — 168
Северо-Казахстанская область — 132
Туркестанская область — 24
Всего в стране выявлено 918146 заболевших.