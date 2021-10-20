За прошедшие сутки зарегистрировано 1683 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан — 180,

в городе Алматы — 312,

в городе Шымкент — 40,

в Акмолинской области — 129,

в Актюбинской области — 54,

в Алматинской области — 135,

в Атырауской области — 41,

в ВКО — 83,

в Жамбылской области — 30,

в ЗКО — 40,

в Карагандинской области — 154,

в Костанайской области — 117,

в Кызылординской области — 31,

в Мангистауской области — 9,

в Павлодарской области — 164,

в СКО — 139,

в Туркестанской области — 25.

Всего в стране подтверждено 921 216 случаев.