За прошедшие сутки зарегистрировано 1683 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
в городе Нур-Султан — 180,
в городе Алматы — 312,
в городе Шымкент — 40,
в Акмолинской области — 129,
в Актюбинской области — 54,
в Алматинской области — 135,
в Атырауской области — 41,
в ВКО — 83,
в Жамбылской области — 30,
в ЗКО — 40,
в Карагандинской области — 154,
в Костанайской области — 117,
в Кызылординской области — 31,
в Мангистауской области — 9,
в Павлодарской области — 164,
в СКО — 139,
в Туркестанской области — 25.
Всего в стране подтверждено 921 216 случаев.