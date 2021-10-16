За прошедшие сутки зарегистрировано 1900 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 236,
в городе Алматы – 351,
в городе Шымкенте – 59,
в Акмолинской области – 121,
в Актюбинской области – 50,
в Алматинской области – 167,
в Атырауской области – 42,
в ВКО – 119,
в Жамбылской области – 23,
в ЗКО – 52,
в Карагандинской области – 161,
в Костанайской области – 107,
в Кызылординской области – 31,
в Мангистауской области – 11,
в Павлодарской области – 177,
в СКО – 162,
в Туркестанской области – 31.
Общее количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом по стране составляет – 914 699.