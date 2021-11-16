С начала года в Шымкенте родились 305 близнецов. Это почти на 100 младенцев больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Интересно, что большинство родившихся близнецов — девочки. Стоит отметить, Шымкент всегда занимал лидирующие позиции в стране по демографическим показателям. Численность детей в городе растет ежегодно.

В целом, в третьем мегаполисе только в этом году на свет появились 29 105 детей. Из них 14105 — девочки и 15 000 — мальчики.

Кстати, увеличение количества многоплодных беременностей наблюдается не только в Шымкенте. По официальным данным, ежегодно на свет появляется около 1,6 миллиона близнецов. Учёные сравнили эти данные со статистикой 1980-х годов и оказалось, что рождаемость близнецов повысилась с тех пор на треть во всем мире.