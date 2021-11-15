Не ждать Pfizer для вакцинации и ревакцинации советует глава минздрава.

Алексей Цой рассказал, что получить американский препарат, по крайней мере, из первой партии, рядовые граждане не смогут. По крайней мере — бесплатно.

«Это коммерческий рынок. Здесь компании сами изъявляют свои инициативы, поэтому мы говорим, что есть такая возможность. Ну, хотя не нужно привязываться к какому-то бренду или вакцинам. Я еще раз хочу повторить, уже много раз мы разъясняем: все вакцины работают. Бесплатно есть вакцины. Зачем? Если хотят для выбора – пожалуйста. Мы сейчас рекомендуем, они появятся на рынке. Коммерческие компании будут продавать эти вакцины. Ну, зачем это делать, если есть возможность получить бесплатно хорошую вакцину? Качественную, которая работает», — говорит Алексей Цой, министр здравоохранения .

В первой партии — 379 тыс доз американской вакцины. Всего в Казахстан обещают привезти 4 млн. двухкомпонентной прививки. Это значит, что привиться сможет 2 млн человек. Рассчитывать на Pfizer или «Комирнати» — это его коммерческое название, могут подростки от 12 до 18 лет, беременные женщины и кормящие мамы. При этом детей вакцинировать будут в школах. Такая практика была во времена Советского Союза. И родителей учеников это не пугало.

«Здесь идет большое преувеличение. Нужно понимать, что с момента появления вакцин, мы прививаем в школах. Не только мы, во всем мире. В организованных коллективах, вузах находится непосредственно медицинский работник. И только медицинский работник имеет право вакцинировать. Это ответственные сотрудники поликлиник, которые находятся в прививочных кабинетах в школе. Есть необходимые лекарства, экстренная аптечка. Каждый медработник обучен правилам оказания первой помощи. Это стандартный график вакцинации. Я не вижу здесь повода для беспокойства. Тем более, что принцип постановки вакцины против COVID-19 идентичен другим вакцинам, которые получают наши детки на протяжении десятилетий», — говорит министр здравоохранения.

Вакцинация подростков допускается только с информированного письменного согласия родителей или их законных представителей. Иммунизация детей от коронавирусной инфекции проводится в более 30 странах мира, в том числе в более 15 странах для вакцинации детей используется вакцина Pfizer. В основном вакцинация проводится с 12 лет, однако, в отдельных странах с трех лет — в Китае и с пяти лет в США.

«У вакцинированных детей будет паспорт вакцинации. Но сейчас речи об интеграции детей в систему Ashyq не рассматривается. Это будет рассматриваться на межведомственной комиссии», — говорит Ажар Гиният, вице-министр здравоохранения.

По словам Алексея Цоя, первая цель — защитить детей от Сovid-19. И своих детей он планирует вакцинировать. Пока часть казахстанцев не может решиться просто на вакцинацию, в Минздраве уже активно обсуждают ревакцинацию. Начнется она уже через неделю. Первыми на иммунизацию пойдут медики, учителя, полицейские и пенсионеры. Остальных привитых казахстанцев приглашать на третий укол начнут с нового года. Правда, желающие получить бустерную дозу вне очереди, могут сдать тест на антитела. Тех, у кого их не обнаружат, примут в прививочных кабинетах, не дожидаясь января. Получение третьей дозы отобразится в паспорте вакцинации третьей строкой.

Ревакцинированным будут продлевать и «зеленый» статус в Ashyq. На сколько, чиновники еще обсуждают. Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова признала, что эффект от вакцины более кратковременный, чем это ожидалось.

«Мы неоднократно говорили, что в мире в принципе нет достаточно доказанных данных о длительности иммунитета. Вместе с тем, есть разные данные, от 7 месяцев, до года. Поэтому сегодня на основании тех данных, что имеем, «зеленый» статус в Ashyq установлен на год. По мере поступления каких-то новых данных, что да, иммунитет сохраняется дольше, но к сожалению, ситуация, что происходит в мире, и ревакцинация – это одно из подтверждений того, что иммунитет более кратковременный, чем мы ожидали, то есть явно не два года», — говорит Айжан Есмагамбетова, председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

Говорили и о летальных исходах. С начала кампании по иммунизации против коронавирусной инфекции в стране, с февраля по октябрь зарегистрировано 930 смертей среди вакцинированных. Больше всего, 681 — скончались после прививки «Спутник V», но это врачи объясняют тем, что большая часть населения привилась именно спутником и наличием у привитых хронических заболеваний. Ковидом среди вакцинированных переболели больше 40 тысяч человек.

Алексей Цой рассказал и о том, когда казахстанскую вакцину признает ВОЗ.

«На первом этапе к нам приехала первая группа сотрудников ВОЗ. Они оценивали наш регулятор, который занимается регистрацией лекарственных средств и медицинских изделий. Нам даны рекомендации. Следующую группу мы ожидаем в ближайшее время. Она будет оценивать производственные площадки. По времени будет ясно, когда проведут соответствующие аудиты, наши коллеги дадут рекомендации. После этого будет известно окончание этой процедуры», — рассказал глава минздрава.

Пять вакцин от коронавирусной инфекции разработали ученые Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Казахстана. Самая известная — инактивированная вакцина — QazVac, эффективность которой доказана клиническими исследованиями.

Аеастасия Новикова