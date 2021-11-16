Жители Тюлькубасского района, уже не раз возмущались тем, что вблизи нескольких аулов планируют построить новый химический завод, передает OTYRAR.

Жители даже перекрывали дорогу, устраивали забастовку, но получить конкретного ответа не смогли. Районные и областные чиновники только и рапортовали, что обращение принято и будут проведены работы.

«Мы против того, чтобы там что-то строили, они портят природу, а нам тут жить, поймите нас тоже. Мы уже сколько добиваемся, пишем, а толку нет. Даже выходили бастовать, а толку нет. Мы не дадим строить завод»,- говорят жители.

С жителями встретился заместитель акима Туркестанской области Рашид Аюпов. Он заверил, что проект химического комплекса «Састобе» находится на стадии рассмотрения, определяется технология, соответствующая нормативам. Пока никто завод не строит.

«Уважаемые жители, пока еще нет точного решения по строительству. Я предлагаю вам выбрать 10 человек от жителей и работать будем с ними, все будет прозрачно. Если по закону нельзя будет строить, проект закроют. Но хочу пояснить, в работе этого завода ничего такого, что опасно для жизни, пока не выявлено. Я прошу не поддаваться панике, прошу слышать и услышать друг друга», — сказал Рашид Аюпов, заместитель акима Туркестанской области.

Вопросов больше чем ответов. Жители согласны ждать и не бастовать, но только если чиновники сдержат обещанное. Чтобы все процедуры проверки велись открыто, чтобы народ знал, какое решение принимают как на объекте, так и в акимате.



Жирную точку в этом проекте еще ставить рано. Разрешат ли, властям строить химический завод в Тюлькубасском районе пока неясно, но понятно одно, что первая стадия договоренности достигнута.