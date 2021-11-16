Сегодня главный врач Шымкента Бахытжан Позилов посетил поликлинику №13, чтобы лично удостовериться в правильности проведения процедуры вакцинации.

Среди желающих получить первую дозу американского Pfizer оказалась и дочь Бахытжана Позилова.

«Мне 15 лет, я сегодня получила вакцину Pfizer. Мы посовещались с родителями и пришли к общему, обоюдному решению. Это было мое желание», — ответила девочка.

Напомним, вакцинация детей-подростков в Шымкенте стартовала вчера. Для этого в город завезли 46800 доз американской вакцины Pfizer. Она будет доступна для детей в возрасте 12-17 лет, беременных женщин со сроком 16-37 недель и кормящих матерей.

Также министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, что казахстанцы, не попадающие в вышеизложенные категории, тоже смогут вакцинироваться, но уже на платной основе.

К слову, Pfizer — первая вакцина в мире одобренная Всемирной организацией здравоохранения.