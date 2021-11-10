Поход в сауну закончился трагически для жителя Туркестанской области. Словесная перепалка с охранниками переросла в массовую драку. Погиб молодой мужчина.

Подозреваемые полиции известны, но они находятся на свободе. Родные и друзья погибшего Еламана Маликова решили выяснить, что же произошло на самом деле у администрации сауны. Вот только ничего не вышло.

По словам Ерболата Кудайбергенова, которого избили в тот же день, все началось в сауне. Одному из друзей не понравилась завышенная, на его взгляд, стоимость услуг.

«Мы попросили впустить нас за 5 тысяч тенге. Охранник начал матом разговаривать: «Если у вас нет денег, то зачем мы пришли». Мы попросили его успокоиться. Тогда охранник вцепился в нашего друга и выволок его на улицу. Подбежали ещё двое охранников и начали бить Еламана. Один начал звонить и звать подмогу. В общем, на нас 4-х напали около 15-ти человек. Я потерял сознание, очнулся, когда подъехала скорая. Врачи подошли к Еламану. Но, толпа не давала увезти врачам Еламана. Один их них ножом угрожал врачу. Некоторые еще прыгали на голове Еламана, пока он был без сознания», — говорит Ерболат Кудайбергенов, пострадавший.

Еламана в крайне тяжелом состоянии доставили в районную больницу. После двух суток в реанимации он скончался. По словам старшего брата погибшего — Айкена Маликова подозреваемых установили, но всего лишь одного.

«Возможно было оказано давление с его стороны на Сайрамский районный отдел полиции. Сотрудники не проводили расследование должным образом. Среди толпы людей, которые с особой жестокостью избивали моего брата, в качестве подозреваемого проходит лишь один человек. Но и суд выпустил этого подозреваемого под домашний арест», — говорит Айкен Маликов, брат погибшего.

В департаменте полиции нам объяснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Решением Сайрамского районного суда подозреваемый помещен под «домашний арест».

«Подозреваемый раскаялся в содеянном, учитывая наличие места постоянного проживания, была применена в отношении подозреваемого мера пресечения в виде домашнего ареста. Постановление суда до сих пор не вступило в законную силу», — говорит Дина Тойжанова судья Сайрамского районного суда.

Дина Тойжанова так же добавила, что законность вынесенного судебного решения будет рассмотрена в областной апелляционной коллегии суда. Родные и близкие погибшего намерены добиться справедливости и привлечь к уголовной ответственности всех виновных.

Анастасия Новикова