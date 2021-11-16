По данным из антикоррупционной службы, средний размер взятки в Казахстане составляет 1,2 миллиона тенге. Примечательно то, что кроме чиновников украсть чужое намереваются и обычные жители.

К примеру, могут обсчитать на рынке, завысить стоимость услуг в автосервисе или продать дорогие, но не нужные лекарства.

Подобных примеров масса в обычной жизни. Мы обратились к жителям Шымкента, чтобы ответить на главный вопрос: возможно ли жить в Казахстане честно?

— Это возможно, если бы люди сами захотели. Воруют больше те, кто имеет к этому доступ. Бороться с этим невозможно. Только человек, который верит и боится бога — будет честным;

— Вряд ли можно жить честно. Больше всех ворует государство. В Казахстане вряд ли кто-то с кем-то будет бороться;

— Честно живут простые люди. Воруют у нас в основном чиновники;

— У нас все живут честно! Честных людей у нас много!

— Не воруя можно прожить честно. Я педагог, не ворую, живу честно.

Эмир Юнусов