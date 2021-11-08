В Казахстане стали чаще совершать преступления против несовершеннолетних. Больше половины случаев — уголовные. Чаще всего это половые отношения или иные действия сексуального характера с лицами, не достигшими 16-ти лет.

«По итогам девяти месяцев этого года, количество преступлений против несовершеннолетних увеличилось на 13%: возросла регистрация изнасилований на 5,8%, насильственных действий сексуального характера — на 27%, развращение малолетних — на 24%», — говорит Снежанна Имашева, депутат Мажилиса Парламента РК.

В половине случаев насилие над детьми совершают близкие родственники. По словам министра внутренних дел, Ерлана Тургумбаева, причиной роста преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних стала пандемия.

«Полтора года в учебных заведениях у нас не обучаются дети, они находятся дома в закрытых пространствах. 60% преступлений совершены в семейно-бытовой сфере. 20% насильников – это отцы, отчимы, а также сожители их матерей. Далее 50% являются ближайшими родственниками потерпевших. Это проблема, скорее всего, общества, низкие моральные качества семьи и окружения, а также слабость воспитания в бытовой сфере», — говорит Ерлан Тургумбаев, министр внутренних дел РК

Пришлось даже расширять штат инспекторов по делам несовершеннолетних. В Казахстане на учете состоят 7 тысяч неблагополучных семей. В них проживают 12 тысяч несовершеннолетних.

«30% потерпевших вступили в половые отношения по обоюдному согласию. Это несовершеннолетние, как сама потерпевшая, как и тот, кто совершил насилие. Там не по насилию, там по добровольному. Например, 70 фактов мы выявили через управление здравоохранения. То есть на ранней стадии беременности. Управление здравоохранения сообщило в органы полиции о том, что девочка 13-14 лет находится в таком положении. Здесь встает вопрос, что нам надо совместно с обществом работать по половому воспитанию детей не только в школах, но и в социальных сетях», — рассказал министр.

Анастасия Новикова