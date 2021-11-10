Допускаются к ревакцинации без учета установленных сроков, лица старше 60 лет, а также самостоятельно прошедшие исследование и имеющие отрицательный результат теста на антитела против коронавируса.

Учитывая, чтобы в первую очередь были привиты лица из группы риска, то, соответственно, до конца текущего года с учетом сроков первичной вакцинации к ревакцинации подлежат уязвимые группы населения — медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений, закрытых детских учреждений, сотрудники силовых структур.

С учетом начала массовой первичной вакцинации, в апреле месяце все граждане республики завершившие первичную вакцинацию через 6-9 месяцев после завершения полного курса вакцинации подлежат к ревакцинации с января 2022 года.

В этой связи, на втором этапе к ревакцинации будут подлежать остальные граждане, завершившие первичную вакцинацию и у которых подошел срок ревакцинации.

Министр здравоохранения попросил акимов областей, городов Алматы, Нур-Султана и Шымкента организовать проведение ревакцинации с 22 ноября лицам из группы риска, с последующей ревакцинацией остальных групп населения в 2022 году.