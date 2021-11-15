125 000 заявлений о бытовом насилии. Именно столько получили правоохранители с начала года.

Об этом на брифинге сообщил начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Жасулан Байкенов

«С начала года поступило более 125 000 заявлений и сообщений о бытовом насилии. По результатам рассмотрения в отношении 9 645 граждан судом установлены особые требования к поведению, более 40 тысяч лиц привлечены к административной ответственности», — рассказал Жасулан Байкенов.

Больше 70 тысяч человек получили защитные предписания. В рамках профилактики бытового насилия на ранней стадии усилена работа по пресечению мелких правонарушений, таких как распитие алкогольных напитков, совершение противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений, причинение легкого вреда здоровью.

«Анализ совершенных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений показал, что основной причиной насилия являются социальные проблемы, в том числе злоупотребление алкоголем. По ходатайству органов внутренних дел на принудительное лечение в медучреждения судом было направлено 3756 граждан, состоящих на учете с психическим и поведенческим расстройствами, вызванными употреблением алкогольных напитков. Кроме того, ежегодно около тысячи таких лиц лишаются родительских прав», — рассказал начальник управления Комитета административной полиции.

МВД пересмотрело некоторые нормы закона «О профилактике бытового насилия». В частности, с 10 до 30 суток увеличен срок бытового предписания, которое запрещает семейному дебоширу появляться в семье, звонить, угрожать и преследовать жертву насилия.

«Правонарушителю запрещается совершать бытовое насилие, вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, вести устные телефонные переговоры, вступать с ними в контакты иными способами, включая несовершеннолетних или недееспособных членов его семьи. Нарушение требования защитного предписания влечет предупреждение либо административный арест на срок до 5 суток», — говорит специалист.