Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, когда казахстанцы смогут платно вакцинироваться Pfizer.

«Мы планируем, что все регионы Казахстана обеспечим вакциной, чтобы она могла быть использована в коммерческом сегменте. За исключением тех категорий, которые уже сейчас бесплатно вакцинируются – подростки, беременные и кормящие. У всех остальных, кто связывает вакцинацию с международными поездками, будет возможность получить такую вакцину», – сказал Алексей Цой, глава Минздрава.

Он отметил, что цена пока не известна. Стоимость определит конкурентная среда. Также это предложение поддержал премьер-министр Аскар Мамин.

«Поддерживаю предложение о возможности поставки вакцин в коммерческий сегмент рынка, чтобы желающие могли платно получить нужную им вакцину», – сказал Аскар Мамин.

К слову, вакцину Pfizer будут поставлять в Казахстан каждую неделю. Вторая партия поступит в страну до 20 ноября. Вакцинация этим препаратом начата в 7 регионах республики: Шымкенте, Нур-Султане, Алматы, Кокшетау, а также Жамбылской, Карагандинской и Кызылординской областях. Остальные регионы поэтапно также присоединятся к вакцинации.

«Мы планируем, что до конца этого года вакцина должна поступить в оборот. Мы определимся с поставками в регионы, по механизмам, где это будет. Там очень важно соблюдение всех требований холодовой цепи. Скорее всего, это будет на объектах, которые уже сейчас занимаются вакцинацией, там, где есть холодильное оборудование, соблюдаются определенные требования», – уточнил Алексей Цой.