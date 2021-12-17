За прошедшие сутки (16 декабря) в Казахстане зарегистрировано 546 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Меньше всего зараженных оказалось в Шымкенте. Здесь зафиксирован 1 случай заболевания. В Туркестанской области 4 человека заболели коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки.

В лидерах по заболеваемости — Карагандинская область (112), Нур-Султан (97), Павлодарская область (64 случаев заболевания).

Эпидситуация в Шымкенте стабильная. Однако врачи просят жителей соблюдать меры безопасности: избегать посещения мест массовых скоплений, носить маски и соблюдать дистанцию.