За прошедшие сутки (9 декабря) в Казахстане зарегистрировано 648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее показатель составил 683 случая.

Самый большой показатель заболеваемости за сутки зафиксирован в Карагандинской области — 115 человек, Нур-Султане — 97 человек.

Меньше всего зараженных коронавирусной инфекцией наблюдается в Шымкенте и Актюбинской области. Здесь зарегистрировано по 1 случаю заболевших. В Туркестанской области за день коронавирусную инфекцию обнаружили у 9 человек.