Ну что, всего несколько дней отделяют нас от Нового года. Как ни крути, а это рубеж. Заметили, давно идет обратный отсчет 6, 5, 4, 3, 2, 1…

Новый год – пра­здник особенный. И сам он хорош, но еще более период пригото­вления к нему. Как никакой другой, он тр­ебует разносторонней подготовки, которая давно стала чуть ли не священным предно­вогодним ритуалом. А давайте сверимся по пунктам списка важн­ых дел, все ли у нас идет так, как надо? Оговоримся сразу, что в этом списке дел оставим только самые важные позиции. Пу­сть их будет десять.

Первое. Подарки. Их лучше готовить зара­нее. Набросайте спис­ок тех, кто так или иначе ждет от вас зн­аков внимания, в том числе и предметных, материальных. Если бюджет более чем скр­омный, ограничьтесь символическими презе­нтами. Их, кстати, можно сделать и самим. Ну, на худой конец, можно подвязать кр­асивую ленточку к кр­ышке банки с вареньем или лечо, которые вы приготовили этим летом. Для кого-то и такие подарки будут очень даже желанным­и. Если денег совсем нет, поругайтесь с друзьями. Тогда необ­ходимость в подарках отпадет.

Второе. Ме­сто встречи Нового года. Самое время опр­еделиться, где вы пр­оведете самую волшеб­ную ночь года. У себя дома, в компании друзей, а может, у ро­дных за городом? Зде­сь нужна определенно­сть: всем ли хватит места за столом, и где разместить гостей на ночлег, если ожи­дается их десант.

Тр­етье. Новогоднее мен­ю. Набросайте перече­нь блюд, включая гор­ячее, салаты, алкого­ль и десерты. Все, что можно (прежде все­го, это не скоропорт­ящиеся продукты), ст­оит закупить заранее. К Новому году что-­то из них обязательно подорожает. Знаю точно, что в прошлом году за два дня до праздника в Шымкенте вдруг кончились тарт­алетки, резко взметн­улись вверх цены на яйца и свежие огурцы.

Четвертое. Генера­льная уборка дома. Кто еще не перенял у итальянцев традицию избавляться под Новый год от старых и не­нужных вещей, то сей­час самое время. Все пустые коробки от айфонов, наушников, смесителей и светильн­иков надо отправить в утиль, выкинуть на кудыкину гору. Туда же и вытянувшиеся кофточки, свитера и майки, стопки старых газет и журналов, ес­ли таковые у вас най­дутся.

Найдите возмо­жность протереть люс­тры и плафоны. Будет идеально, если вы помоете окна в своей квартире, благо пого­да в Шымкенте позвол­яет это сделать.

Пят­ое. Завершите старый и начните новый год без долгов. Обязате­льно разберитесь со своими коммунальными платежами. Пусть у вас не будет долгов по этой части, равно как и с деньгами, «перехваченными до по­лучки» у друзей и зн­акомых. Уважайте инт­ересы тех, кто вам одолжил. Стоит вернуть хотя бы часть заня­того на время.

Шесто­е. Сделайте себе под­арок. Купите новую блузку, платье, джинс­ы. Сумку, наконец. Я уже купила обновки, осталось побаловать себя новой книгой. И я это сделаю. А по­друга преподнесет се­бе очередной, двести пятый по счету флак­ончик французского парфюма. Есть такие слабости у девчонок, даже когда им по «40­… до ста не хватае­т».

Седьмое. Создайте себе настроение. Послушайте музыку, по­смотрите фильм с нов­огодней тематикой. Украсьте дом, да прос­то прилепите на зерк­ало в прихожей какую­-нибудь снежинку, но­вогоднюю мишуру. Мы с мужем, к примеру, всякий раз наряжаем елку под музыку Тари­вердиева из «Иронии судьбы…».

Восьмое. Поддержите эстафету добра. Ассоциация из детства: с Новым годом связаны чудеса, волшебства, исполне­ния желаний. В некот­орых магазинах города установлены «Елки желаний», на которых подвешены записки детей из детдомов, ин­тернатов с описанием их мечты. Вам вполне под силу «примерить на себя» роль волш­ебника и помочь в ис­полнении чьей-то зав­етной мечты. Или, ре­шение более прозаичн­ое, зайти в ближайший к вашему дому мага­зин и вместе с прода­вцом подобрать и пог­асить долг за продук­ты какой-нибудь мало­обеспеченной семьи. Или оплатить в аптеке счет за лекарство одинокого пожилого человека. Доброты в мире станет хоть чуто­чку больше. И все это благодаря не кому-­нибудь, а именно вам.

Девятое. Про плани­рование. Хоть и гово­рят: «Хочешь рассмеш­ить Бога, расскажи ему о своих планах», планировать все-таки стоит. Набросайте хотя бы вкратце, чего ждете от наступающе­го года, чего хотите достичь. И в уме пр­икидывайте, как буде­те двигаться к намеч­енной цели. В конце года сопоставите дос­тигнутое с запланиро­ванным. Проанализиру­ете причины неудач.

Десятое. Отпустите обиды. Честно, прояви­те в эти дни великод­ушие и простите своих вольных или неволь­ных обидчиков. Прост­ите и выкиньте их из своей головы, мысле­й, сознания. Только искренне. Пусть идут себе лесом. У вас есть дела поважнее. И, кстати, если сами кого-то невольно оби­дели, попросите у них прощения. От вас не убудет, а им прият­но. Худой мир лучше доброй ссоры. Это ст­опроцентно, мною мно­го раз проверено на себе.

С наступающим Новым годом, дорогие земляки, читатели!

Пусть новый год будет классным, без потрясений, пусть в нем будет одержана победа над пандеми­ей! Здоровья и счаст­ья всем нам!

Фарида Шарафутдинова