Ну что, всего несколько дней отделяют нас от Нового года. Как ни крути, а это рубеж. Заметили, давно идет обратный отсчет 6, 5, 4, 3, 2, 1…
Новый год – праздник особенный. И сам он хорош, но еще более период приготовления к нему. Как никакой другой, он требует разносторонней подготовки, которая давно стала чуть ли не священным предновогодним ритуалом. А давайте сверимся по пунктам списка важных дел, все ли у нас идет так, как надо? Оговоримся сразу, что в этом списке дел оставим только самые важные позиции. Пусть их будет десять.
Первое. Подарки. Их лучше готовить заранее. Набросайте список тех, кто так или иначе ждет от вас знаков внимания, в том числе и предметных, материальных. Если бюджет более чем скромный, ограничьтесь символическими презентами. Их, кстати, можно сделать и самим. Ну, на худой конец, можно подвязать красивую ленточку к крышке банки с вареньем или лечо, которые вы приготовили этим летом. Для кого-то и такие подарки будут очень даже желанными. Если денег совсем нет, поругайтесь с друзьями. Тогда необходимость в подарках отпадет.
Второе. Место встречи Нового года. Самое время определиться, где вы проведете самую волшебную ночь года. У себя дома, в компании друзей, а может, у родных за городом? Здесь нужна определенность: всем ли хватит места за столом, и где разместить гостей на ночлег, если ожидается их десант.
Третье. Новогоднее меню. Набросайте перечень блюд, включая горячее, салаты, алкоголь и десерты. Все, что можно (прежде всего, это не скоропортящиеся продукты), стоит закупить заранее. К Новому году что-то из них обязательно подорожает. Знаю точно, что в прошлом году за два дня до праздника в Шымкенте вдруг кончились тарталетки, резко взметнулись вверх цены на яйца и свежие огурцы.
Четвертое. Генеральная уборка дома. Кто еще не перенял у итальянцев традицию избавляться под Новый год от старых и ненужных вещей, то сейчас самое время. Все пустые коробки от айфонов, наушников, смесителей и светильников надо отправить в утиль, выкинуть на кудыкину гору. Туда же и вытянувшиеся кофточки, свитера и майки, стопки старых газет и журналов, если таковые у вас найдутся.
Найдите возможность протереть люстры и плафоны. Будет идеально, если вы помоете окна в своей квартире, благо погода в Шымкенте позволяет это сделать.
Пятое. Завершите старый и начните новый год без долгов. Обязательно разберитесь со своими коммунальными платежами. Пусть у вас не будет долгов по этой части, равно как и с деньгами, «перехваченными до получки» у друзей и знакомых. Уважайте интересы тех, кто вам одолжил. Стоит вернуть хотя бы часть занятого на время.
Шестое. Сделайте себе подарок. Купите новую блузку, платье, джинсы. Сумку, наконец. Я уже купила обновки, осталось побаловать себя новой книгой. И я это сделаю. А подруга преподнесет себе очередной, двести пятый по счету флакончик французского парфюма. Есть такие слабости у девчонок, даже когда им по «40… до ста не хватает».
Седьмое. Создайте себе настроение. Послушайте музыку, посмотрите фильм с новогодней тематикой. Украсьте дом, да просто прилепите на зеркало в прихожей какую-нибудь снежинку, новогоднюю мишуру. Мы с мужем, к примеру, всякий раз наряжаем елку под музыку Таривердиева из «Иронии судьбы…».
Восьмое. Поддержите эстафету добра. Ассоциация из детства: с Новым годом связаны чудеса, волшебства, исполнения желаний. В некоторых магазинах города установлены «Елки желаний», на которых подвешены записки детей из детдомов, интернатов с описанием их мечты. Вам вполне под силу «примерить на себя» роль волшебника и помочь в исполнении чьей-то заветной мечты. Или, решение более прозаичное, зайти в ближайший к вашему дому магазин и вместе с продавцом подобрать и погасить долг за продукты какой-нибудь малообеспеченной семьи. Или оплатить в аптеке счет за лекарство одинокого пожилого человека. Доброты в мире станет хоть чуточку больше. И все это благодаря не кому-нибудь, а именно вам.
Девятое. Про планирование. Хоть и говорят: «Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах», планировать все-таки стоит. Набросайте хотя бы вкратце, чего ждете от наступающего года, чего хотите достичь. И в уме прикидывайте, как будете двигаться к намеченной цели. В конце года сопоставите достигнутое с запланированным. Проанализируете причины неудач.
Десятое. Отпустите обиды. Честно, проявите в эти дни великодушие и простите своих вольных или невольных обидчиков. Простите и выкиньте их из своей головы, мыслей, сознания. Только искренне. Пусть идут себе лесом. У вас есть дела поважнее. И, кстати, если сами кого-то невольно обидели, попросите у них прощения. От вас не убудет, а им приятно. Худой мир лучше доброй ссоры. Это стопроцентно, мною много раз проверено на себе.
С наступающим Новым годом, дорогие земляки, читатели!
Пусть новый год будет классным, без потрясений, пусть в нем будет одержана победа над пандемией! Здоровья и счастья всем нам!
Фарида Шарафутдинова