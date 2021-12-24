В Шымкенте 6-месячный ребенок и 15-летний подросток заболели коронавирусом.

Пациенты сейчас находятся в дневном стационаре под наблюдением медиков. Состояние у зараженных средней степени тяжести. Хронических заболеваний у пациентов нет, они идут на поправку.

«Подросток, которому 15 лет, учится в девятом классе. Находится на лечении с 22-го декабря, на КТ объем поражения более 15%, не вакцинирован. Диагноз пневмония. Результат на COVID положительный. На сегодняшний день контактные лица обследуются», — рассказывает руководитель управления здравоохранения г. Шымкента Бакытжан Позилов.

С начала года коронавирусом заболели около 7 тысяч несовершеннолетних шымкентцев. По статистике, главный удар на себя принимают дети до года и подростки. Чтобы защитить от тяжелых форм «короны», необходимо помнить о карантинных мерах, а если вашему ребенку уже испонилось 12 лет — вакцинироваться.

Коркем Усибалиева